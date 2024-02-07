فقد قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ارتكبت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 123 شخصا و169 مصابا.

وأضافت أن حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة ارتفعت إلى 27,708 قتيلا، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

وأشارت إلى أن مجموع الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 67,147 إصابة.

هذا وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

في المقابل، ارتفع عدد القتلى من الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر، إلى 564 قتيلا بين ضابط وجندي، وذلك بعد أن أعلن اليوم الأربعاء عن مقتل جندي، وأمس الثلاثاء عن مقتل ضابط برتبة رائد.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن جنديا قتل متأثرا بجروح أصيب بها في المعارك بقطاع غزة.

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الرائد ديفيد شاكوري وهو نائب قائد الكتيبة 601 التابعة للواء 401 الهندسي، في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.