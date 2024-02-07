وكان بلينكن قد زار الثلاثاء السعودية ومصر، ثم توجّه إلى قطر، ومن بعدها إلى إسرائيل التي وصل إليها ليلا.

وزار بلينكن قطر بعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في الرياض.

وناقش بلينكن مع السيسي، بحسب المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر "الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

وفي السعودية، ذكر ميلر أن الوزير شدد على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة ومنع المزيد من انتشار الصراع.

ومن المنتظر أن يناقش بلينكن في إسرائيل رد حركة حماس على اتفاق إطار برعاية أميركية قطرية مصرية يقضي بإطلاق سراح رهائن مقابل وقف لإطلاق النار في غزة.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك، يوم الثلاثاء، في الدوحة مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "تلقينا رد حماس على الإطار المطروح للاتفاق وبصدد دراسته وقد سلم للجانب الإسرائيلي".

وتعد جولة بلينكن إلى المنطقة هي الخامسة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.