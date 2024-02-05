وذكر يوآف غالانت، خلال مؤتمر صحفي في تل أبيب:

لقد شكلنا خطة من أجل تفكيك حماس وتحرير المخطوفين، ولقد أوضحنا لأصدقائنا كم نحن مصرون عندما يتعلق الأمر بحياتنا ومستقبلنا في هذه المنطقة.

نصف قوات حماس قتلت أو تضررت.. هنالك 18 من ألوية حماس تم القضاء عليها.

نبحث عن قادة حماس في خانيونس

الجيش يعمل بقوة وبدقة.. العملية البرية في قطاع غزة تتقدم وتحقق أهدافها.

المناورة البرية في قطاع غزة من أكثر العمليات تعقيدا في تاريخ الحروب.

سنصل إلى الأماكن، التي لم نحارب فيها، في مركز القطاع وفي الجنوب، وخاصة في مركز الثقل الأخير، رفح

ينتظر المسلحين المختبئين في رفح نفس مصير المسلحين في خانيونس.. إما الاستسلام أو الموت.

قيادة حماس، و يحيى السنوار على رأسهم، موجودون في حالة هرب.. السنوار لا يستطيع التواصل مع محيطه.

حماس لا تفهم إلا لغة القوة.

وسبق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن لمح إلى أن رفح ستكون الهدف المقبل للعمليات البرية.

وأضاف: "قمنا حتى الآن بتسوية 17 من أصل 24 كتيبة لحماس"، مؤكدا أن "أغلب الكتائب المتبقية موجودة جنوبي قطاع غزة وفي رفح، وسنتولى أمرها أيضا".

وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية" في قطاع غزة، تشهد مدينة رفح منذ 3 أيام غارات غير مسبوقة، و"هناك تخوف فلسطيني من أن تكون هذه الغارات مقدمة لتنفيذ الوعود الإسرائيلية بدخول رفح".