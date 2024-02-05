وأكد نتنياهو أن الشروط "يجب أن تكون مماثلة للاتفاق السابق"، الذي شهد تبادل نسبة من الرهائن مقابل أسرى فلسطينيين خلال هدنة نوفمبر الماضي، بحسب ما نقل عنه حزب الليكود، الذي يتزعمه.

وتعمل قوى إقليمية ودولية على صياغة اتفاق من أجل وقف الحرب في غزة لأسابيع وإجراء صفقة لتبادل الرهائن مع أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتشمل الصفقة، التي يجري الحديث عنها في وسائل الإعلام، إطلاق سراح الأطفال والنساء والمسنين والجرحى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، مقابل إطلاق أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين وإدخال المساعدات.

ويوم الأربعاء الماضي، قال نتنياهو إن "جهدا حقيقيا" يبذل لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، لكنه أشار إلى أن من السابق لأوانه الحديث عن كيفية تنفيذ مثل هذه الخطوة.

وكان وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، هددا بتفكيك الحكومة والانسحاب منها، في حال تم التوصل لوقف إطلاق نار نهائي في قطاع غزة.

وقال بن غفير إن "وقف الحرب يعني حل الحكومة"، وذلك بعد الحديث عن قرب التوصل لاتفاق تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من المخطوفين كل يوم.

من جهة أخرى، قال نتنياهو، اليوم مخاطبا قادة وجنود الكتيبة 8104، في قاعدة سلاح المدرعات في لاترون:

لقد أخبرت قادتكم أنه قبل عدة أيام وردتني قبعة كُتبت عليها كلمتان: "الانتصار الكامل". إنها خلاصة سياستنا التي مفادها الانتصار الكامل على حماس.

الانتصار الكامل ضروري كونه يضمن أمن إسرائيل، ويشكل الطريقة الأولى التي يمكننا من خلالها ضمان إبرام المزيد من اتفاقيات السلام التاريخية، التي تقرع أبوابنا.

سيسدد الانتصار الكامل الضربة القاضية لمحور الشر الذي يضم إيران، وحزب الله، والحوثيين وبالطبع حماس.