وقالت وكالة أنباء الإمارات: "كان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله والوفد المرافق المطار، الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضافت: "كما كان في الاستقبال، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن، وبشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعدد من كبار المسؤولين الأردنيين".

ويضم الوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة كلا من الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحميد عبيد أبو شبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومحمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل.