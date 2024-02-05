وقال القيادي محمد علي الحوثي لصحيفة لا ريبوبليكا اليومية إن إيطاليا يجب أن تكون محايدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأن تضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على غزة، ولفت إلى أن ذلك سيكون السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

وأعلنت إيطاليا، الجمعة، أنها ستشارك بأميرال لقيادة مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر انضمت إليها لحماية السفن من هجمات الحوثيين.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن هدف المهمة التي ستبدأ في منتصف فبراير سيكون حماية السفن التجارية واعتراض الهجمات، لكنها لن تشارك في الضربات ضد الحوثيين.