وقالت واشنطن إنها أحبطت عمليات إطلاق صواريخ مضادة للسفن كانت جماعة الحوثي على وشك تنفيذها في البحر الأحمر.

في المقابل توعدت ميليشيات الحوثي بالرد على الهجمات، مشيرة إلى أن الطائرات البريطانية والأميركية شنت 48 غارة على مواقع مختلفة في اليمن، فهل سينفذ الحوثي وعيده باستمرار استهداف حركة الملاحة في المنطقة أم أنه سيلجأ إلى خفض التصعيد؟.

يؤكد الباحث السياسي عبد الكريم الأنسي، في مقابلته على "سكاي نيوز عربية"، أن الحكومة اليمنية لا رغبة لها في تصعيد الأوضاع في المنطقة عند منعها مرور السفن الإسرائيلية بل الضغط، بحيث يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، و يضيف:

عدم تسديد القوات الأميركية والبريطانية ضربات موجهة إلى مواقع حوثية مباشرة.

هاجمت الولايات المتحدة وبريطانيا مواقع سابقاً تم استهدافها في صنعاء.

إعلان بايدن فشل العمليات العسكرية في المنطقة أجج كلا من الحراك السياسي والشارع الأميركي.

مطالبة صنعاء إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ثم وقف الهجمات.

ردع ميليشيات الحوثي

ويعلق وكيل وزارة الإعلام اليمني، أسامة الشرمي فيما يتعلق بمدى ضعف الضربات الدولية في ردع ميليشيات الحوثي استهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب: