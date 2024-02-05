وتأتي زيارة وزير الخارجية السوداني إلى طهران بناء على دعوة وجهها إليه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية السوداني خلال الزيارة مفاوضات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين.

وأعلنت إيران والسودان في 9 أكتوبر في بيان مشترك عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والخرطوم.

وجاء في البيان أن الجانبين اتفقا على توسيع تعاونهما في مختلف المجالات التي بإمكانها ضمان مصالح البلدين وتوفير الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جاء في البيان أن الجانبين اتفقا أن يقوما باتخاذ إجراءات ضرورية من أجل افتتاح سفارتيهما في البلد الآخر في المستقبل القريب وأن يقوما بالتنسيق اللازم لتبادل الوفود الرسمية لبحث سبل توسيع التعاون بين البلدين.

وكان السودان قد قام بقطع علاقاته مع إيران في عام 2015.