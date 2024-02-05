وأكد مراسلنا وقوع قصف أميركي بريطاني بـ8 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف، وغارتين على مديرية الزيدية، وغارة على مديرية الحَوَك بمحافظة الحديدة شمال غربي اليمن.

ونشرت القيادة المركزية الأميركية فيديو على حسابها في "إكس"، قالت إنه لعمليات إطلاق من مدمرة "يو إس إس غرافلي" و"يو إس إس كارني" و"يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" على أهداف الحوثيين.

وكان المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية يحيى سريع، قد قال صباح يوم الأحد، إن عدد الضربات الأميركية على اليمن بلغ 48، مشيرا إلى أنها استهدفت عدة محافظات في البلاد.

وقال يحيى سريع في بيان نشره على حسابه في منصة إكس إن "العدوان الأميركي البريطاني" شن 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، يوم السبت، أنها دمرت صاروخ كروز مضاد للسفن في اليمن كان مجهزا للإطلاق على السفن في البحر الأحمر.

وأضافت القيادة المركزية في بيان "رصدت القوات الأميركية صاروخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وخلصت إلى أنه يمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".

ضربات أميركية بريطانية

نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا يوم السبت ضربات على 36 هدفا في اليمن في اليوم الثاني من العمليات الأميركية ضد جماعات مرتبطة بإيران في أعقاب هجوم على قوات أميركية في مطلع الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل 3 جنود.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن الضربات استهدفت منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة ومنظومات ومنصات إطلاق صواريخ وغيرها من القدرات التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة الملاحة في البحر الأحمر.

وهذه الضربات هي أحدث مؤشر على انتشار الصراع في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بعد هجوم شنه مقاتلو الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وأفاد وزير الدفاع الأميركي أوستن لويد بأن "هذا العمل الجماعي يوجه رسالة واضحة للحوثيين بأنهم سيستمرون في تحمل المزيد من التداعيات إذا لم يوقفوا هجماتهم غير القانونية على الملاحة الدولية وسفن البحرية".