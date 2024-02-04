وأضافت الوزارة، في بيان، أن نحو 127 فلسطينيا قتلوا وأصيب 178 آخرون، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 14 مجزرة في غزة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة أن غالبية ضحايا الضربات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر 2023، هم من النساء والأطفال.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى أن "عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات. يمنع الاحتلال طواقم الاسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم".

واليوم، دخلت الحرب على غزة يومها الـ121، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف جنوب القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات تركزت على وسط وجنوب القطاع، بالتزامن مع قصف متواصل بالمدفعية ومن الزوارق الحربية.

ووصلت جثامين 3 قتلى إلى مجمع ناصر الطبي إثر القصف المتواصل لخان يونس منذ صباح اليوم الأحد.