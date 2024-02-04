وبحث هنية وكالين الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة وملف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

كما ناقش الجانبان وسائل إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر. وأكد الجانبان خلال اللقاء أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هو أساس الاستقرار في المنطقة.

وكان قد التقى إسماعيل هنية، في 21 يناير، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تركيا، على ما أفادت مصادر دبلوماسية من غير أن تحدد مكان عقد اللقاء.

وأوضحت المصادر أن المحادثات التي أجراها هنية، المقيم في قطر، تناولت "إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة للقيام بوساطة لكن مساعيه تبددت مع تشديد مواقفه إذ اتهم إسرائيل بأنها "دولة إرهابية" واعتبر حماس مجموعة "مقاتلين من أجل الحرية" وليست منظمة "إرهابية" كما تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتولت قطر ومصر حتى الآن إجراء المحادثات.