وأضاف البيان أنه تم استهداف منشآت تحت الأرض تابعة للحوثيين تشمل مخازن أسلحة ومنظومات وقاذفات صواريخ وغيرها من القدرات.

من جانبها، قالت القيادة الوسطى الأميركية، سنتكوم، إنها نفذت ضربات دفاعا عن النفس ضد ستة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين معدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.

وفي بيان لها قالت سنتكوم: "حددت القوات الأميركية صواريخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة.

وأضاف البيان: "سيحمي هذا الإجراء حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية."

واستهدف القصف الأميركي مواقع الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية من بينها العاصمة صنعاء وتعز وحجة والبيضاء ومحافظات أخرى.

وأفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بأن سلسلة ضربات جديدة استهدفت ليل السبت الأحد ستّ محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بينها العاصمة صنعاء، متّهمة الولايات المتحدة وبريطانيا بتنفيذها.

وأوردت القناة قبيل منتصف الليل (9,00 ت غ) على مواقع التواصل الاجتماعي أن "غارات العدوان الأميركي البريطاني استهدفت منطقتَي النهدين وعطان جنوبي العاصمة".

وأفاد شهود وكالة فرانس برس عن سماع دويّ انفجارات عنيفة وتحليق كثيف للطيران. ولاحقا، أعلنت المسيرة عن ضربات أخرى استهدفت محافظات حجة وذمار والبيضاء وتعز والحديدة.