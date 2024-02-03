وقالت قناة "المسيرة"، إن "الطيران الأميركي والبريطاني استهدف مديريتي اللحية والدريهمي".

وبدأت جماعة الحوثي استهداف السفن في البحر الأحمر في نوفمبر الماضي، قائلة إنها يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل، من أجل دعم الفلسطينيين في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وردت القوات الأميركية والبريطانية بشن ضربات على الحوثيين، الذين أعلنوا من ذلك الوقت أن المصالح الأميركية والبريطانية باتت أيضا أهدافا مشروعة.

والسبت أعلن الجيش الأميركي إسقاط 8 طائرات من دون طيار قبالة اليمن، ودمرت 4 مسيّرات أخرى على الأرض كانت مجهزة للإطلاق.

وتزامنت هذه الضربات مع تنفيذ القوات الأميركية ليل الجمعة سلسلة من عمليات القصف الجوي على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، ردا على هجوم أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين في الأردن.