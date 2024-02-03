وقالت القيادة المركزية الأميركية إن "المدمرة كارني أسقطت مسيرة فوق خليج عدن في الثاني من فبراير ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار".

وأضاف أن القوات الأميركية نفذت ضربات ضد 4 طائرات مسيرة للحوثيين كانت معدة للإطلاق في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

وأشارت "سنتكوم" إلى أن القوات الأميركية أسقطت 7 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر في 2 فبراير، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

وقالت إن الطائرات المسيرة التابعة للحوثيين شكلت تهديدا للسفن وللبحرية الأميركية في المنطقة و"دمرناها دفاعا عن النفس"، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تتخذها "ستحمي حرية الملاحة في البحر الأحمر وستجعل المياه الدولية أكثر أمنا".