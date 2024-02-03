وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق إن نظام الدفاع الجوي "أرو" الخاص به اعترض بنجاح صاروخ أرض-أرض أطلق على الأراضي الإسرائيلية الجمعة في منطقة البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الصهيونيِّ في البرِّ والبحرِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة" بحسب تعبيره.

وكانت قد أكدت جماعة الحوثي الخميس أن قواتها البحرية استهدفت سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن هناك تقارير تشير إلى وقوع انفجار على مسافة من الجانب الأيمن لسفينة قبالة ميناء الحديدة اليمني.

وأضافت الهيئة أن السفينة لم تتعرض لأضرار وأن طاقمها لم يصابوا بأذى. ولم يتضح إذا ما كانت هذه هي السفينة التي استهدفها الحوثيون.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان إن هجمات الحوثيين على السفن "مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة".

وشن الحوثيون سلسلة هجمات على السفن وأهداف أخرى في منطقة البحر الأحمر فيما وصفوه بأنه تضامن مع الفلسطينيين، مما أثار مخاوف من اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحماس إلى أنحاء أخرى من الشرق الأوسط.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على أهداف للحوثيين في اليمن وأعادت واشنطن إدراجهم على قائمة الجماعات الإرهابية في ظل توسع الاضطراب الناجم عن حرب إسرائيل وحركة حماس في المنطقة.