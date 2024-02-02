وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت أن إسرائيل ومصرَ تَقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن قضيتيْ رفح ومحور "فيلادلفيا".

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي فإن إسرائيل التزمت بعدم القيام بعمل عسكري في رفح، قبل إجلاء نحو مليونِ نازح من المدنيين نحو داخل غزة، كما أن التفاهمات مع الجانب المصري تشير إلى دور إسرائيلي على طول "محور "فيلادلفيا" من دون وجود مادي للقوات.

يتزامن ذلك مع تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الجيش الإسرائيلي سيتوجه إلى مدينة رفح على الحدود مع مصر.

على وقع العمليات العسكرية الإسرائيلية في خان يونس يعود محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر إلى دائرة الضوء العسكرية من منظور إسرائيلي.

إذاعة الجيش الإسرائيلي تطرح ما لديها من معطيات، وتقول إنه بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة حوارا متواصلا بين الطرفين على المستويات الأمنية

وبالتوازي مع ذلك يقول وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من قلب مدينة خان يونس وهو يتفقد سير المعارك هناك إن الجيش الإسرائيلي سيتحرك نحو مدينة رفح، بعد أن قال إن قواته قتلت آلاف المسلحين من حماس.

لكن في مقابل التصريحات الإسرائيلية ورغبات مسؤوليها، نفى مصدر رسمي مصري، وجود أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن محور صلاح الدين "فيلادلفيا".

ونفى المصدر ما تم تداوله حول اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور "فيلادلفيا" أو تركيب أية وسائل تكنولوجية جديدة بالمحور.

وطيلة الفترة الماضية جعلت إسرائيل من هذا المحور في صلب أجندتها العسكرية، اعتقادا منها بأنه يمثل متنفسا حقيقيا لحماس في الحصول على أسلحتها، ودائما ما تؤكد مصر بأنها تسيطر على حدودها بشكل صارم.

ويمتد محور صلاح الدين المعروف باسم "محور فيلادلفيا"، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومترا.

قضيتا رفح ومحور فيلادلفيا

في هذا الشأن، يؤكد عماد جاد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في مقابلته مع غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية"، على وجود تضارب وغموض في المواقف والتصريحات الإسرائيلية. ويضيف: