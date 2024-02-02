نفى مصدر رسمي مصري وجود أي ترتيبات أمنية مع الجانب الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت أن إسرائيل ومصرَ تَقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن قضيتيْ رفح ومحور "فيلادلفيا".
ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي فإن إسرائيل التزمت بعدم القيام بعمل عسكري في رفح، قبل إجلاء نحو مليونِ نازح من المدنيين نحو داخل غزة، كما أن التفاهمات مع الجانب المصري تشير إلى دور إسرائيلي على طول "محور "فيلادلفيا" من دون وجود مادي للقوات.
يتزامن ذلك مع تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الجيش الإسرائيلي سيتوجه إلى مدينة رفح على الحدود مع مصر.
على وقع العمليات العسكرية الإسرائيلية في خان يونس يعود محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر إلى دائرة الضوء العسكرية من منظور إسرائيلي.
إذاعة الجيش الإسرائيلي تطرح ما لديها من معطيات، وتقول إنه بعد أن شهدت الأسابيع الأخيرة حوارا متواصلا بين الطرفين على المستويات الأمنية
وبالتوازي مع ذلك يقول وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من قلب مدينة خان يونس وهو يتفقد سير المعارك هناك إن الجيش الإسرائيلي سيتحرك نحو مدينة رفح، بعد أن قال إن قواته قتلت آلاف المسلحين من حماس.
لكن في مقابل التصريحات الإسرائيلية ورغبات مسؤوليها، نفى مصدر رسمي مصري، وجود أي ترتيبات أمنية جديدة بشأن محور صلاح الدين "فيلادلفيا".
ونفى المصدر ما تم تداوله حول اقتراب التوصل مع إسرائيل لاتفاق حول رفح ومحور "فيلادلفيا" أو تركيب أية وسائل تكنولوجية جديدة بالمحور.
وطيلة الفترة الماضية جعلت إسرائيل من هذا المحور في صلب أجندتها العسكرية، اعتقادا منها بأنه يمثل متنفسا حقيقيا لحماس في الحصول على أسلحتها، ودائما ما تؤكد مصر بأنها تسيطر على حدودها بشكل صارم.
ويمتد محور صلاح الدين المعروف باسم "محور فيلادلفيا"، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومترا.
قضيتا رفح ومحور فيلادلفيا
في هذا الشأن، يؤكد عماد جاد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في مقابلته مع غرفة الأخبار على "سكاي نيوز عربية"، على وجود تضارب وغموض في المواقف والتصريحات الإسرائيلية. ويضيف:
- تعبر العديد من التصريحات القادمة من الجانب الإسرائيلي، خاصة من أنصار اليمين وممثلي اليمين في الحكومة الإسرائيلية، عن وجهة نظر واضحة بأن قبول أي هدنة أو توقف لإطلاق النار يعني تفكيك للحكومة الحالية.
- تعرض بنيامين نتنياهو إلى المساءلة القانونية والسجن بتهمة الفساد في حال تم حل الحكومة.
- محور فيلادلفيا شريط حدودي و منطقة تم إنشاؤها بموجب معاهدة سلام مصرية إسرائيلية.
- رفض الموقف المصري السماح بدخول قوات إسرائيلية على محور فيلادلفيا حتى لا يتم السيطرة و احتلال غزة.
- موافقة مصر على دخول القوات الإسرائيلية إلى محور فيلادلفيا تعني قبولها لاحتلال غزة من قبل القوات الإسرائيلية، وهو أمر ترفضه مصر بشدة.
- وجود جدار تحت الأرض على الحدود المصرية بطول 6 أمتار تحت الأرض لمنع حفر الأنفاق.
- معاناة مصر لفترة طويلة من الأنفاق ومن حركة حماس باعتبارها فرعا من فروع جماعة الإخوان الذين كانوا يشكلون خطرا كبيرا على أمن مصر.
- المشكلة في إسرائيل ليست في تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس، وإنما في كيفية نجاة نتنياهو من المحاكمات التي تنتظره بمجرد انتهاء الحرب.
- وجود مصالح شخصية لنخب سياسية تقتضي استمرار الحرب في القطاع.
- تشهد الساحة تحولا في الموقف الأميركي والأوروبي، من خلال الضغط على نتنياهو عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.
- الهدف الإسرائيلي الأكبر والاستراتيجي يكمن في ترحيل أهل غزة إلى سيناء.
- يجب إيجاد حلاً قبل أن يتفاقم الوضع على الحدود المصرية في حالة تضييق الخناق على الفلسطينيين وممارسة الضغوط العسكرية عليهم للتوجه نحو الحدود.
- تخوف وزير الدفاع الأميركي من حرب شاملة في الشرق الأوسط.