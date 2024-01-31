وأضافت القيادة المركزية للجيش الأميركي أن "مدمرة أميركية في المنطقة أسقطت الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون".

ووفق البيان الأميركي فإنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وكانت مصادر يمنية قد أفادت الثلاثاء بإطلاق الحوثيين عددا من الطائرات المسيرة الاستطلاعية نحو خليج عدن وبحر العرب، لرصد أهداف بحرية جديدة لاستهدافها.

وتأتي عملية إطلاق الطائرات الاستطلاعية مع استعدادات للحوثيين ومعهم خبراء إيرانيين، وفق المصادر، من خلال نقل صواريخ مجنحة وبحرية إلى البيضاء وتعز لزيادة وتيرة الهجمات في خليج عدن وامتدادها إلى بحر العرب.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت ميليشيا الحوثي إطلاق صاروخ على سفينة تابعة للبحرية الأميركية أثناء إبحارها عبر خليج عدن.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول حوثي قوله يوم الثلاثاء إنهم مستعدون لمواجهة طويلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وتسبّبت هجمات الحوثيين المدعومين من إيران، والتي يقولون إنهم يشنونها تضامنا مع قطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل، بتعطيل حركة الملاحة في مضيق باب المندب الحيوي الذي تمرّ عبره نحو 12 في المئة من التجارة البحرية العالمية.