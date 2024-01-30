وقالت مصادر صحفية اسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي قام بوضع كاميرا مربوطة بكمبيوتر وتعمل بالذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه وذلك على طريق النازحين الفلسطينيين من خان يونس باتجاه رفح.

وأضافت أن من خلال هذه الكاميرا تمكن الجيش من التعرف على على نحو 300 مطلوب من حركة حماس كانوا بين نحو 100 ألف نازح فلسطيني وقام الجيش باعتقال هؤلاء المطلوبين.



وتقول مصادر أمنية إن من بين هؤلاء من هم مطلوبين على خلفية مشاركتهم في هجوم السابع من أكتوبر.