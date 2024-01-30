تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي جاء في معرض رده على وزير المالية سموتريتش الذي تحدث عن حكومة عسكرية.

كما وجه غالانت رسالة إلى غادي آيزنكوت الوزير بلا حقيبة في حكومة الحرب ورئيس الأركان السابق، قائلا :"من أجل تحقيق أهداف الحرب علينا أن نسير معا"، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وفي وقت سابق الاثنين، أكد غالانت أن حركة حماس "فقدت السيطرة على غزة"، وأن مقاتليها "يفرون إلى الجنوب"، وذلك بعد أكثر من خمسة أسابيع من الحرب بين الحركة وإسرائيل.

وقال غالانت في مقطع مصور بثته العديد من قنوات التلفزة إن مدنيين "ينهبون قواعد حماس. ما عادوا يؤمنون بحكومة حماس" التي تحكم القطاع المحاصر والذي تقصفه اسرائيل بلا هواده ويعاني وضعا إنسانيا كارثيا.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة بشكل مكثف منذ خمسة أسابيع ردا على هجوم غير مسبوق شنته حماس في السابع من أكتوبر.

ومنذ نهاية الشهر الماضي، تحرز قواتها البرية تقدما في شمال القطاع فيما تخوض معارك مع مقاتلي حماس في مدينة غزة حيث سقط عشرات آلاف من المدنيين.

ويتحدث الجيش الاسرائيلي يوميا عن تدمير مزيد من البنى التحتية العسكرية لـحماس في غزة والعثور على مخابئ أسلحة وأنفاق.