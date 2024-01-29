وأضافت الهيئة في مذكرة استشارية أن الفريق الأمني بالسفينة أطلق طلقات تحذيرية لردع الزوارق، وأن السفينة توجهت بعدها بسلام إلى أقرب ميناء.

وفي وقت سابق من يناير، تلقت الهيئة البريطانية تقريرا عن اقتراب ستة زوارق صغيرة من سفينة تجارية على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة المخا اليمنية.

وقالت الهيئة في مذكرة تحذيرية "لم تتم رؤية أي أسلحة وتقدم قوات التحالف المساعدة".

ويشن الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ أسابيع، ويقولون إن الهجمات تأتي ردا على حرب إسرائيل على قطاع غزة.