وشدد بوحبيب على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، بعد ترسيم الحدود بين البلدين، كما أشار إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي لتهدئة الوضع في لبنان.

وأوضح وزير خارجية لبنان لسكاي نيوز عربية أن وقف القتال في جنوب لبنان صعب مع استمرار حرب غزة، وطالب بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لحل النقاط الخلافية.

هنا أبرز ما قاله بوحبيب لسكاي نيوز عربية: