في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية، وجه وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب عدة رسائل إلى إسرائيل، أبرزها متعلق بقضية ترسيم الحدود.
وشدد بوحبيب على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، بعد ترسيم الحدود بين البلدين، كما أشار إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي لتهدئة الوضع في لبنان.
وأوضح وزير خارجية لبنان لسكاي نيوز عربية أن وقف القتال في جنوب لبنان صعب مع استمرار حرب غزة، وطالب بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لحل النقاط الخلافية.
هنا أبرز ما قاله بوحبيب لسكاي نيوز عربية:
- نطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وترسيم الحدود مع إسرائيل.
- نطالب إسرائيل بالانسحاب من مزارع شبعا وكفر شوبا في جنوب لبنان.
- إذا توقف إطلاق النار في غزة سيتوقف التصعيد في جنوب لبنان.
- وقف القتال جنوبي لبنان صعب بسبب التهديدات الإسرائيلية المستمرة.
- يمكن لإسرائيل بناء جدار على الحدود مع لبنان بعد ترسيم الحدود.
- يجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ثم البدء بترسيم الحدود.
- سنطبق القرار 1701 عندما تلتزم إسرائيل به.
- نطالب بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لحل النقاط الخلافية.
- المبعوث الأميركي نقل إلينا بعض الأفكار لكنها غير مكتملة.
- المجتمع الدولي يتمسك بحل الدولتين لكن هناك رفض إسرائيلي.