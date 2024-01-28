بالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي مقرا للعمليات والبنية التحتية لحزب الله في وقت سابق من الأحد، كما تمت مهاجمة عدد من الأهداف "التي كانت تشكل تهديدا في جنوب لبنان" بالمدفعية والدبابات، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري، في حسابه على منصة "إكس".

بالتزامن مع ذلك، رصدت خلال النهار عدد من الصواريخ المنطلقة من الأراضي اللبنانية سقطت في مناطق مفتوحة في مناطق مرغليت وزرعيت.

وذكر موفد "سكاي نيوز عربية" بوقوع 4 إصابات جراء اختناق من القذائف الفوسفورية، التي أطلقتها إسرائيل على بلدة حولا في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

وتابع: "تم تسجيل قصف مدفعي على بلدة كفركلا جنوبي لبنان".

وأعلن حزب الله عن تنفيذ 4 عمليات على مواقع عسكرية إسرائيلية في تل شعر وثكنة راميم وهونين وبركة ريشا.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر الماضي، انخرط حزب الله في هجمات متبادلة شبه يومية مع القوات الإسرائيلية على طول الحدود.