وجاء في بيان البيت الأبيض بشأن الهجوم:

لا يساوركم أدنى شك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها.

المعركة ضد الإرهاب لن نتوقف عنها،

أنا وجيل (زوجة الرئيس الأميركي) ننضم إلى عائلات وأصدقاء من سقطنا – والأميركيين في جميع أنحاء البلاد – في الحزن على فقدان هؤلاء المحاربين في هذا الهجوم الدنيء والظالم تماما.

وقالت الوزارة إن الهجوم وقع ليل السبت، بطائرة مسيّرة مفخخة على القاعدة.

وقال مسؤول في البنتاغون لـ"سكاي نيوز عربية"، إن واشنطن تحمّل الميليشيات الإيرانية مسؤولية الهجوم على القوات الأميركية في الأردن.

وأضاف: "نعتبر ما تعرضت له قواتنا في الأردن تصعيدا خطيرا".