وقالت الوزارة إن الهجوم وقع ليل السبت، بطائرة مسيّرة مفخخة على القاعدة.

وقال مسؤول في البنتاغون لـ"سكاي نيوز عربية"، إن واشنطن تحمّل الميليشيات الإيرانية مسؤولية الهجوم على القوات الأميركية في الأردن.

وأضاف: "نعتبر ما تعرضت له قواتنا في الأردن تصعيدا خطيرا".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على ما تعرض له الجنود الأميركيون.

وهناك 2900 جندي أميركي في قواعد عسكرية في الأردن، وفق البنتاغون.

وتعرضت القواعد التي تضم قوات أميركية في المنطقة لعشرات الهجمات خلال الأشهر القليلة الماضية، تزامنا مع شن إسرائيل هجمات عنيفة على قطاع غزة.