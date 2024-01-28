وقالت وزارة الخارجية "لا تخطط فرنسا لصرف دفعة جديدة للنصف الأول من عام 2024 وستقرر متى يحين وقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية"، مضيفة أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة".

تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، بمحاسبة "أي موظف في المنظمة الدولية ضالع في أعمال إرهابية".

وأكد غوتيريش ورود أسماء 12 موظفا من الأونروا في الاتهامات الإسرائيلية، التي فتحت الأمم المتحدة تحقيقا فيها.

وأوضح أن 9 منهم طردوا وقتل واحد "فيما يتم التحقق من هوية اثنين آخرين".

وأعلنت عدة دول مانحة رئيسية للأونروا أنها ستعلق موقتا تمويلها الحالي أو المقبل جراء هذه الاتهامات بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والمانيا وسويسرا.