وكشفت مصادر يمنية لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الصواريخ المنقولة "بالستية ومجنحة وأخرى بحرية".

وبحسب المصادر، فإن الصواريخ نقلت إلى مواقع تنفيذ العمليات الهجومية على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

كما تم نقل عشرات الطائرات الاستطلاعية والهجومية إلى تلك المحافظات.

يأتي ذلك فيما أعلن الحوثيون، السبت، أنهم قادرون على إغراق السفن والبوارج من أي نقطة في اليابسة إلى أي نقطة في البحر الأحمر وبحر العرب والبحر المتوسط.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية موجة تلو الأخرى من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على سفن تجارية، منذ 19 نوفمبر، فيما تقول الجماعة إنه احتجاج على عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.

وتسببت هجمات الحوثيين في اضطرابات شديدة بحركة الشحن الدولية، ودفعت بعض الشركات إلى تعليق مرورها من البحر الأحمر وسلوك الرحلة الأطول والأعلى تكلفة حول إفريقيا.

وتشن طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الغارات، على معاقل الحوثيين في أنحاء اليمن.