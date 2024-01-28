وجاء قرار الجيش للحيلولة دون تنظيم التظاهرات اليومية لعائلات الرهائن المحتجزين في غزة، التي تمنع دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع المنكوب.

وعلى مدار أيام، تجمهر مئات الإسرائيليين عند معبر كرم أبو سالم مما أدى إلى إغلاقه، بهدف منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أكدت تقارير صحفية.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن الإسرائيليين، بما فيهم عائلات بعض الرهائن، أغلقوا المعبر الذي يفصل بين إسرائيل والقطاع، للضغط من أجل الإفراج عن ذويهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صوتت في شهر ديسمبر الماضي، على إعادة فتح المعبر أمام دخول المساعدات إلى القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية وفق تعبير المنظمات الدولية.

وتقول منظمة "تساف 9" التي تنظم الاحتجاج: "لن تدخل أي مساعدات حتى يعود الرهائن إلى ديارهم".

وكانت الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بالحرص على نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون انقطاع.