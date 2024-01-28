وقال المصدر إن القيادة الفلسطينية اشترطت على الإدارة الأميركية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 67، كمدخل سياسي لإنهاء الحرب.

وأضاف: "الإدارة الأميركية طرحت على الفلسطينيين تمرير قرار في مجلس الأمن بصيغة أنه من حق الفلسطينيين إقامة دولة فلسطينية، وهذا الطرح رفضته القيادة الفلسطينية مبدئيا".

كما أكد المصدر أن القيادة الفلسطينية تتشاور مع الدول العربية حول ذلك.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع رباعي فلسطيني مصري أردني سعودي في الأيام المقبلة، لبحث الأفق السياسي المطلوب لحل القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة.

وأشار المصدر إلى أنه "سيتم طرح مخرجات الاجتماع ورؤية الحل على الادارة الأميركية من خلال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي سيزور واشنطن بعد الاجتماع".