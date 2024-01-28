وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن الإسرائيليين، بما فيهم عائلات بعض الرهائن المحتجزين في غزة، أغلقوا المعبر الذي يفصل بين إسرائيل والقطاع، للضغط من أجل الإفراج عن ذويهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صوتت في شهر ديسمبر الماضي، على إعادة فتح المعبر أمام دخول المساعدات إلى القطاع المنكوب، الذي يشهد كارثة إنسانية وفق تعبير المنظمات الدولية.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان)، أن عددا من الشاحنات دخلت إلى غزة قبل وصول المحتجين.

وقال بعض الإسرائيلين المشاركين في الاحتجاج إنهم ساروا عبر الحقول للوصول إلى الحدود، بعد أن أقامت الشرطة حواجز على الطرق في محاولة لعرقلة مرورهم.

وتقول منظمة "تساف 9" التي تنظم الاحتجاج: "لن تدخل أي مساعدات حتى يعود الرهائن إلى ديارهم".

وكانت الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بالحرص على نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون انقطاع.