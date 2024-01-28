وقالت وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل ارتكبت "19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شخصا و290 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الحرب في غزة إلى 26422 شخصا و65087 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، فيما تمنع القوات الإسرائيلية وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني.

هذا وتواصل إسرائيل حملتها على حركة حماس في خان يونس بجنوب قطاع غزة، وهي المنطقة التي أصبحت محور الهجوم البري الإسرائيلي.

وأعلنت فصائل فلسطينية أنها تخوض اشتباكات ضارية، الأحد، مع القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة والثقيلة في محاور التقدم بخان يونس.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستمرار القصف الإسرائيلي العنيف وإطلاق النار الكثيف في محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية في المنطقة نفسها.

بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن قواته الخاصة تواصل خوض معارك مكثفة في خان يونس.