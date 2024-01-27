وذكر نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي:

العلاقات مع مصر "سليمة" ولكل دولة مصالحها.

التحقيقات في هجمات 7 أكتوبر ستبدأ بعد انتهاء المعركة.

أتم مقاتلونا حصار خانيونس جنوبي قطاع غزة.

يوجد في وسطنا من يشكك في تصميمنا وخططنا بشأن الانتصار وهم مخطئون ومضللون.

وضعنا خطة لتعزيز صناعاتنا العسكرية.

لدى قطر وسائل للضغط على حماس.

سنواصل الحرب حتى القضاء على حماس

حربنا عادلة وفرضت علينا.

لن ينتزع أحد حقنا في الدفاع عن أنفسنا.

جنوب إفريقيا جاءت إلى لاهاي باسم "النازيين الجدد".

ويأتي حديث نتنياهو عن مصر، في الوقت الذي كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من نتنياهو.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن موقف القاهرة يأتي على خلفية توترات بين البلدين، بشأن محور فيلادلفيا الحدودي.