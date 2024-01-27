يأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه الحوثيون هجماتهم على السفن، التي تعبر البحر الأحمر منها هجوم أدى إلى نشوب حريق على ناقلة وقود، الجمعة.

وقال الجيش الأميركي إن الناقلة مارلين لواندا التي تعمل لحساب شركة ترافيجورا التجارية تعرضت لأضرار ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، مشيرا إلى أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية تقدم المساعدة.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقع إكس (تويتر سابقا) أنه بعد ذلك بحوالي 8 ساعات دمر الجيش الأميركي صاروخا للحوثيين من النوع المضاد للسفن كان موجها نحو البحر الأحمر وفي وضع الاستعداد للإطلاق.

ويطلق المسلحون الحوثيون المتحالفون مع إيران موجة تلو الأخرى من الصواريخ والطائرات المسيرة المحملة بالمتفجرات على السفن منذ 19 نوفمبر ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتستهدف الهجمات في الأساس سفن الحاويات التي تمر عبر البحر الأحمر، ولا تزال ناقلات نفط كثيرة تسلك هذا المسار.