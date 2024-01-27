وأضاف أن الزعيمين اتفقا على أن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس يعد أمرا أساسيا للتوصل إلى هدنة أطول أمدا في القتال في غزة.

وقال البيت الأبيض في بيان: "أكد الزعيمان على أن التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن هو أمر أساسي لتحقيق هدنة إنسانية طويلة الأمد في القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية الإضافية المنقذة للحياة إلى المحتاجين إليها من المدنيين في جميع أنحاء غزة".

كان بريت ماكغورك مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط قد زار الدوحة قبل أيام لإجراء مناقشات حول إمكانية إبرام صفقة تبادل أخرى بين إسرائيل وحماس.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستدعم هدنة إنسانية أطول في القتال في غزة لضمان الإفراج عن الرهائن وإدخال المزيد من المساعدات.

وتحدث بايدن أيضا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الجانبين ناقشا تكثيف الجهود لزيادة إرسال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع أنحاء قطاع غزة واتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بينهما بشأن المساعدات الإنسانية.