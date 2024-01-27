وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على موقع إكس، إن الصاروخ "كان يمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة. وقعت الضربة عند الساعة 3:45 صباحا (0045 بتوقيت غرينتش) اليوم السبت".

وأكد الجيش الأميركي أن صاروخا مضادا للسفن أطلقته جماعة الحوثي، ألحق أضرارا بناقلة نفط في خليج عدن يوم الجمعة، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جرّاء ذلك.

وأضاف الجيش الأميركي أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية تقدم المساعدة لناقلة النفط.

ووفق الجيش الأميركي فإن "الناقلة مارلين لواندا أبلغت عن حدوث أضرار دون وقوع إصابات، والمدمرة الأميركية كارني وغيرها من سفن التحالف تقدم المساعدة".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري قد قالتا إنهما تلقتا يوم الجمعة تقارير تفيد بتعرض سفينة للإصابة في البحر الأحمر بالقرب من عدن واندلاع حريق على متنها.

وتلقت الهيئة تقريرا عن وقوع حادث على بعد 60 ميلا بحريا تقريبا جنوب شرقي عدن.

وذكرت أمبري أيضا أنها على علم بوقوع حادث على بعد 55 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من عدن حيث اندلع حريق بعدما أصاب "صاروخ" سفينة تجارية، لكن التقارير تفيد بأن الطاقم بخير ولم يتعرض لأذى.

وتشن جماعة الحوثي موجة تلو الأخرى من الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن تجارية منذ 19 نوفمبر فيما تقول الجماعة إنه احتجاج على عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يوم الجمعة إن القوات البحرية نفذت عملية تستهدف "ناقلة النفط البريطانية مارلين لواندا" في خليج عدن، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها.

وتسببت حملة الحوثيين في اضطرابات شديدة بحركة الشحن الدولية ودفعت بعض الشركات إلى تعليق مرورها من البحر الأحمر وسلوك الرحلة الأطول والأعلى تكلفة حول إفريقيا.

وتشن الطائرات الحربية والسفن والغواصات الأميركية والبريطانية عشرات الغارات الجوية في أنحاء اليمن على الحوثيين ردا على هجماتهم.