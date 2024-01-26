وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية "أكدت جمهورية مصر العربية على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة".

وشدد الخارجية المصرية على على ضرورة احترام وتنفيذ قراراتها.

وجاء في البيان: "أكدت مصر على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة".

وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية

وبدأت القاضية رئيسة محكمة العدل الدولية إعلان قرار أولي في شأن إجراءات عاجلة طالبت جنوب أفريقيا باتخاذها في حق إسرائيل، متهمة إياها بـ"ارتكاب إبادة في غزة".

وقالت المحكمة إنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. وأعربت عن قلقها البالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.