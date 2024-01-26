وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنها تمكنت من التعرف على النساء الثلاث استنادًا إلى مصادر رسمية ومدنية، على أنهن محتجزات لدى حماس منذ هجوم السابع من تشرين اأكتوبر.

وفي وقت سابق من يناير، بثت حركة حماس تسجيلا مصورا عرضت فيه جثتي المحتجزين الإسرائيليين يوسي شرعابي وإيتاي سفيرسكي.

وأظهر المقطع محتجزة إسرائيلية ثالثة، تدعى نوا أرجاماني، وهي تقول إن المحتجزين قتلا في "ضربات للجيش (الإسرائيلي)". وقبل ذلك بيوم وبثت الحركة مقطعا مصورا ظهر ثلاثة إسرائيليين تحتجزهم في قطاع غزة ، ناشدوا الحكومة الإسرائيلية وقف هجومها الجوي والبري والتفاوض بشأن إطلاق سراحهم.