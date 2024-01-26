وقال سامي أبوزهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج لـ"رويترز" اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة.

وأضاف أبوزهري: "ندعو لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة".

وقضت محكمة العدل الدولية الجمعة بأن على إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة أن الاتهامات الموجهة للدولة العبرية في محكمة العدل الدولية بارتكاب "إبادة" في قطاع غزة، "فاضحة".

وقال نتانياهو في مقطع فيديو "ليست تهمة الإبادة الموجهة ضد إسرائيل كاذبة فحسب، بل إنها فاضحة وعلى من يحترمون أنفسهم في كل مكان أن يرفضوها".