واستهدف القصف الإسرائيلي، اليوم، مناطق في وسط قطاع غزة، وكذلك في مدينة خان يونس من بينها محيط مجمع ناصر الطبي.

وأفادت وسائل إعلام في غزة بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت مناطق شمالي مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى مقتل شخصين، بالإضافة إلى إصابة آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي لمنزل عائلة أبو سماحة قرب منطقة الزوايدة بالمحافظة الوسطى.

وجاء في بيان للدفاع المدني في غزة، أن حياة آلاف النازحين الفلسطينيين مهددة بسبب البرد القارس والأمطار التي أغرقت خيامهم.

وطالب الدفاع المدني الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بإدخال أجهزة ومعدات إنقاذ للقطاع بشكل عاجل.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت مصادر طبية في غزة إن 183 فلسطينيا قُتلوا وأُصيب 377 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 26083 قتيلا، فيما بلغ عدد الإصابات 64487 مصابا.