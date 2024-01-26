وبحسب مصادر طبية في غزة فقد قتل 3 أشخاص، بينهم طفلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الزوايدة، فيما قتل 11 آخرون جراء غارة على منزل غرب مخيم النصيرات، وسط القطاع، تسببت أيضا بوقوع إصابات، كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

كما تعرض محيط مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، لقصف مدفعي عنيف، بالتزامن مع إطلاق المُسيّرات الإسرائيلية النار بكثافة صوب ساحات ومباني المجمع.

وتواصل القوات الإسرائيلية قصفها المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس، التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 25700 قتيل، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 63740 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.