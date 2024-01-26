وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن "صاروخي كاتيوشا استهدفا حقل خور مور الغازي في السليمانية دون تسجيل خسائر".

وأكد مسؤول محلي في محافظة السليمانية وقوع الهجوم، مشيرا إلى اندلاع حريق في جزء من حقل الغاز يعمل عناصر الإطفاء على إخماده.

وفي حادث منفصل في وقت سابق من الخميس، قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بشمال العراق إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة مفخخة كانت تستهدف القوات الأميركية في قاعدة بالقرب من مطار أربيل.

ويشهد العراق هجمات شبه يومية بطائرات مسيرة وصواريخ تشنها جماعات مسلحة منذ نشوب الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر، استهدف معظمها قواعد تضم قوات تابعة للتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.