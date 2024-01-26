وقالت القناة 12 الإسرائيلية، أنه كجزء من الصفقة، سيتم نقل ما يلي إلى إسرائيل:

25 مقاتلة من طراز إف-35

25 مقاتلة من طراز إف 15 آي آيه

12 مروحية من طراز أباتشي

ومن المتوقع أن تصل عدة آلاف من الذخائر في الأيام المقبلة.

وستكون إسرائيل أول دولة خارج الولايات المتحدة تحصل على طائرة بوينغ المتقدمة من طراز F15 IA: النموذج المخصص لإسرائيل مطابق للطراز الأميركي F-15EX.

وطلبت إسرائيل الأولوية على خط الإنتاج الذي سيأتي على حساب الإمدادات للجيش الأميركي بحيث تتسلمها إسرائيل قبله بشكل عاجل.

وجرى الاتفاق على الصفقة وسيتم توريد الطائرات في أقرب وقت ممكن.

ومن المتوقع أن تصل الذخائر خلال أيام. وتقول مصادر في الوفد الإسرائيلي إن" هذه صفقة دراماتيكية"

وتطلب إسرائيل من الأميركيين الأولوية في الإمدادات، في ظل تطور المعركة واحتمال تطورها إلى حرب متعددة الجبهات.

وستمنح الصفقة إسرائيل فرصة لالتقاط الأنفاس وهي في أمس الحاجة إليها الآن.