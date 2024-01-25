وأوضح القدرة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت في غزة، راح ضحيتها 20 شهيدا و150 إصابة وعدد الشهداء مرشح للزيادة نتيجة عشرات الإصابات الخطيرة التي وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يفتقر للإمكانيات الطبية.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية ورصاص بشكل كثيف صوب الذين يقومون بانتظار شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من رفح، على مفرق الكويت على طريق صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت "وفا": "استُشهد عشرات المواطنين، اليوم الخميس، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، الذي يدخل يومه الحادي عشر بعد المئة".

في الأثناء، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على مناطق مختلفة في القطاع، بينها خان يونس، التي تتعرض لسلسلة عنيفة من الغارات والقصف المدفعي.

من جانب آخر، ارتفع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على ملجأ مكتظ في غزة إلى 12 شخصا، بالإضافة إلى أكثر من 75 جريحا، وفقا لتوماس وايت، المسؤول الكبير في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد القتلى إلى 25700 ، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 63740 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.