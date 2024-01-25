فقد قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لرويترز، اليوم الخميس، إن 50 فلسطينيا على الأقل لقوا حتفهم في هجمات إسرائيلية في خان يونس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت مصادر طبية فلسطينية في غزة، أعلنت أمس الأربعاء مقتل 50 فلسطينيا، وإصابة 120 آخرين، في قصف القوات الإسرائيلية على المناطق الغربية لمدينة خان يونس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت، صباح اليوم الخميس، غارات استهدفت مواقع غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الطيران الإسرائيلي قصف حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غربي مدينة خان يونس.

في الأثناء، يواصل سكان قطاع غزة على النزوح من مناطق مدينة خان يونس إلى رفح، جنوبي القطاع، بسبب تكثيف العملية العسكرية الإسرائيلية في خان يونس.

وشهدت مدينة خان يونس معارك ضارية بين الجنود الإسرائيليين الذين تقدموا جنوبا وحركة حماس، بعد 3 أشهر من الهجوم البري.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي العنيف منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة على 25700 فلسطيني.

وأضافت الوزارة إن عدد الجرحى والمصابين في الحملة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 63740 جريحا.