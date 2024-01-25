وتوجد طهران عبر مَن تسمّيهم بالمستشارين العسكريين لدعم نظام حُكم الرئيس السوري، بشار الأسد، أمام جماعات المعارضة المسلّحة منذ 2011-2012، بينما وُجِدت القوات الروسية هناك لنفس الهدف المعلَن منذ عام 2015.

والخميس 18 يناير الجاري، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن القوات الجوية الفضائية الروسية نظّمت دورية جوية عند "خط برافو" لفضّ الاشتباك في منطقة الجولان، على امتداد حدود المنطقة العازلة بين القوات السورية والإسرائيلية.

وأرجع ذلك في بيانٍ نشرته وكالة "تاس"، إلى أنها تأتي "في إطار عمليات مراقبة الأوضاع"، في إشارة إلى التوتّر الجاري مع الغارات الإسرائيلية على سوريا لقصف مطارات أو شخصيّات إيرانية.

وقبلها بأسبوعين، أعلن ذات المركز في 3 يناير أنّ الشرطة العسكرية الروسية شيَّدت موقعين إضافيين في الجولان، "بسبب الاستفزازات المتزايدة في المنطقة المنزوعة السلاح"، و"لمراقبة نظام وقف إطلاق النار"، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم".

مواقف كاشفة للخلاف

مِن وقتٍ لآخر خلال السنوات الأخيرة، تخرج تصريحات من مسؤولين إيرانيين وروس، تكشف المكتوم بشأن صراع النفوذ بين البلدين في سوريا، من بينها:

في مايو 2018، أعلن المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، حينها، أنه "لا أحد يُمكنه إجبار إيران على الخروج من سوريا"، في رد على تصريحات المبعوث الخاص لبوتن إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، بشأن ضرورة انسحاب القوات الأجنبية بما فيها الإيرانية.

في مارس 2019، تحدَّث النائب السابق لوزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري، عن وجود اختلاف بين طهران وموسكو بشأن إسرائيل، مؤكّدا في نفس الوقت اتفاق البلدين على مصالح أخرى في سوريا.

في يناير 2024، وعقب اغتيال العديد من قادة الحرس الثوري الإيراني في دمشق، لمّحت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية، إلى مسؤولية روسيا، حين تساءلت: هل عجزت منظومة الدفاع الروسية "أس 400" عن مواجهة الهجمات الإسرائيلية؟

بجانب ذلك، هناك خلاف بشأن النفوذ في المناطق الساحلية المطلّة على البحر الأبيض المتوسط في سوريا، ففي حين أعلنت سوريا نيّتها تأجير ميناء طرطوس لروسيا، تحدّثت عن تسليم محطة الحاويات في ميناء اللاذقية إلى إيران، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

ويتسابَق البلدان على الفرص الاقتصادية؛ فالشركات الروسية نجحت في الفوز بـ5 عقود نفطية بين عامي 2013 و2020، على سبيل المثال، في حين حصلت إيران على عقد نفطي لأول مرة العام الماضي، وإن كانت تسعى إلى تعزيز وجودها في مناجم الفوسفات.

توافُق وتعارُض



بتعبير مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان (مركز معارض مقرّه لندن)، رامي عبدالرحمن، فإن العلاقات بين روسيا وإيران يتخللها توافُق وتعارُض في المصالح.

وعن طلعاتها الجوية في الجولان، فإنها وفق عبدالرحمن تحمل رسائل مِن روسيا لعدة أطراف، منها:

أنّ موسكو لن تسمح بسقوط الأراضي السورية تحت وطأة التصعيد بين طهران وتل أبيب.



قبل الطلعات الجوية، نشرت روسيا مقاتلين روسيين في الجولان لمنع استهداف إسرائيل لها.



فيما يخص طهران، وجّهت موسكو رسالة لها عبر النظام (السوري)، يمنع منعا باتا استخدام المطارات السورية في نقل الأسلحة الإيرانية



روسيا لا تريد انجرار سوريا في الصراعات التي تخصّ إيران، وفي اجتماعٍ مع ضباط الجيش السوري في مدينة دير الزور منعت انجرار القوات المسلّحة السورية مع المليشيات الإيرانية في استهداف القواعد والقوات الأميركية.



ضمن صراع النفوذ غير المعلن بين البلدين، فإنه بعد أن كان ولاء الفرقة 25 بالجيش السوري، والتي تسمّى الآن بالفرقة الخاصة، ولواء القدس الفلسطيني لإيران، أصبح الآن لروسيا، وتلقيا تسليحا وتمويلا روسيا، ومثل ذلك مجموعات مسلحة أخرى.



في نفس الوقت، هناك توافُق بين موسكو وطهران فيما يخص مناطق شمال شرق سوريا، الواقعة تحت "الإدارة الذاتية" لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" (معظمها أكراد)، فهناك اتفاق روسي تركي إيراني لزعزعة استقرارها.



الخلاف بشأن "طوفان الأقصى"

في تقدير المحلل السياسي الإيراني، عبدالرضا بن علي، فإن من أبرز خلافات موسكو وطهران في سوريا هو "ما يخص قضية فلسطين، خاصة بعد عملية طوفان الأقصى التي تدعمها إيران لأسباب عقائدية، بينما تبحث إيران عن مصالحها في هذه الأزمة".

وأعلن مسؤولو إيران مرارا دعمهم للقتال الذي تقوده حركة حماس ضد إسرائيل في عملية "طوفان الأقصى" منذ 7 أكتوبر الماضي، بينما تدعو روسيا إلى وقف إطلاق النار.



ولا يتوقّع الخبير العسكري أحمد رحال، من ناحيته أن تؤثّر خلافات البلدين في بعض الملفات على النشاط الإيراني أو الإسرائيلي في سوريا، قائلا إنه رغم أن الطلعات الجوية في الجولان تهدف من ورائها موسكو لأن تقول إنها صاحبة نفوذ في المنطقة، فإن طهران وتل أبيب لن تهتمّا بالموقف الروسي حين تريدان تنفيذ أنشطتهما.

