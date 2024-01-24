وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت غرينتش يوم السادس والعشرين من يناير.

ويترقب العالم حكم محكمة العدل الدولية المرتقب، فى الدعوة التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لمعاقبتها على ارتكاب جرائم إبادة جماعية فى غزة.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر موقع "نيوز24" الإخباري الجنوب أفريقي على الإنترنت، نقلا عن مصدرين مطلعين أن جنوب أفريقيا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.

وتعليقا على هذا التقرير الإخباري، قال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "ليس لدينا أي بيان رسمي بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم".

وبينما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ليس على دراية بالأمر ويتحقق منه، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "محكمة العدل الدولية في لاهاي ستبتّ في قضية اتهام جنوب إفريقيا لإسرائيل يوم الجمعة".