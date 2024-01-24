وقال توماس وايت عبر حسابه على منصة إكس "أصابت قذيفتا دبابات مبنى يؤوي 800 شخص وتشير التقارير إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 75 آخرين".

وتشهدت مدينة خان يونس معارك ضارية بين الجنود الإسرائيليين الذين تقدموا جنوبا وحركة حماس، بعد 3 أشهر من الهجوم البري.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "تعرضت ملاجئ في خانيونس للقصف خلال العمليات العسكرية (الإثنين) وقتل ما لا يقل عن 6 نازحين وأصيب عدد أكبر أثناء القتال العنيف حول ملجأنا".

وتابع لازريني: "أصبح الآن الموظفون المذعورون والمرضى والنازحون محاصرين داخل المستشفيات القليلة المتبقية في خانيونس مع استمرار القتال العنيف".

ودعا جميع الأطراف إلى اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر وحماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين فيها بحسب القانون الدولي.

ومع تقدم القوات الإسرائيلية، يتجمع الآن أكثر من مليون شخص في رفح، جنوب خانيونس، المتاخمة للحدود المصرية.

وتحدث مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا)، عن "الألم الذي لا يوصف في غزة حيث يرتفع عدد القتلى بلا توقف".

وقال "أوتشا" على منصة "إكس": "في خان يونس، يتصاعد القتال ويدمر المناطق المدنية ويحصد الأرواح. وتستمر الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في الارتفاع".

وقتل أكثر من 25 ألف فلسطينيا خلال الحرب في غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، وفقا لآخر حصيلة لوزارة الصحة.