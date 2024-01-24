وقالت المتحدثة إيلانا شتاين في إفادة صحفية "تعليقا على أنباء بشأن اتفاقات لوقف إطلاق النار، لن تتخلى إسرائيل عن تدمير حماس وإعادة جميع الرهائن ولن تشكل غزة تهديدا أمنيا لإسرائيل".

ونقلت رويترز عن إيلانا شتاين قولها: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار. كانت هناك هُدن لأغراض إنسانية. انتهكت حماس هذا الاتفاق".

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "هناك اختلافا بين موقفي إسرائيل وحماس بشأن التوصل لاتفاق تهدئة"، وأنه "لا صحة للتقارير عن قرب الاتفاق مع حماس بشأن المحتجزين" لديها منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكان مسؤول مصري رفيع المستوى قال، يوم الثلاثاء، إن حماس رفضت مقترح إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة شهرين، مقابل إطلاق الحركة سراح جميع المحتجزين لديها.

تحدث المسؤول لوكالة الأسوشيتد برس، شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلا إن قادة حماس رفضوا أيضا مغادرة قطاع غزة، وطالبوا إسرائيل بالانسحاب الكامل من القطاع والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم، مقابل الإفراج عن المحتجزين.

وأضاف أن مصر وقطر، اللتين توسطتا في اتفاقات سابقة بين إسرائيل وحماس، تعملان على تطوير مقترح متعدد المراحل لمحاولة سد الفجوات.