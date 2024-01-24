وأضافت الوزارة إن عدد الجرحى والمصابين في الحملة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 63740 جريحا.

وأوضحت أن 210 فلسطينيين قتلوا وأصيب 386 آخرين في الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت، صباح اليوم الأربعاء، بمقتل 3 نازحين، وإصابة اثنين آخرين، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي البوابة الشمالية لمقر الجمعية في خان يونس.

كما أعلنت مصادر طبية في غزة، صباح اليوم، مقتل 50 فلسطينيا، وإصابة 120 آخرين، في قصف القوات الإسرائيلية على المناطق الغربية لمدينة خان يونس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.