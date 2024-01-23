وذكر نتنياهو، في تصريحات مشتركة مع الوزيرين يوآف غالانت وبيني غانتس خلال اجتماع أعضاء "حكومة الحرب" مع رؤساء السلطات من الشمال في رمات كورازيم:

كان يوم أمس أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب. لقد فقدنا 24 من خيرة أبنائنا الأبطال الذين سقطوا دفاعا عن الوطن، جنبا إلى جنب مع مواطني إسرائيل.

إنني أحزن على كل واحد منهم. أعانق العائلات التي تغير عالمها إلى الأبد. ومن هنا نرسل صلاة من أجل سلامة جرحانا. يقوم الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق شامل حول الكارثة، وعلينا أن نتعلم الدروس ونفعل كل شيء من أجل سلام جنودنا.

نحن في خضم حرب ظالمة. في هذه الحرب هناك إنجازات كبيرة، بما فيها اليوم، في استكمال تطويق خانيونس، ولكن هناك أيضا أثمان باهظة جدا.

إننا ننحني رؤوسنا إجلالا لذكرى شهدائنا، ومع ذلك فإننا لا نتوقف لحظة عن السعي لتحقيق هدف لا يمكن تعويضه - وهو تحقيق النصر المطلق. معا سنقاتل، ومعا سننتصر.

من جهته، ذكر يوآف غالانت: