وأكد بيان رسمي أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر بلغ 556، من بينهم 221 قتلوا في العملية البرية داخل غزة التي بدأت أواخر أكتوبر.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بعدم توقف إسرائيل عن القتال في غزة حتى تحقيق "النصر المبين"، بعد أن تكبدت أكبر عدد من الخسائر البشرية في يوم واحد بالقطاع.

وقتل 24 جنديا إسرائيليا، الاثنين، مع احتدام القتال في جنوب ووسط قطاع غزة، حيث تهاجم إسرائيل المعاقل المتبقية لحركة حماس والمناطق القريبة من الحدود.

وقتل 21 جنديا في إحدى تلك المناطق الحدودية عند وقوع انفجار في مبنى وانهياره.

وقال نتنياهو إن إسرائيل مرت بأحد أصعب أيامها في الحرب، وأبدى وزير الدفاع يوآف غالانت مواساته لعائلات القتلى في "هذا الصباح الصعب والمؤلم"، مؤكدا أن إسرائيل لن تتراجع.

وقال: "هذه الحرب ستحدد مستقبل إسرائيل لعقود مقبلة، وسقوط الجنود ضروري لتحقيق أهداف الحرب".

وقال الجيش إن الحادث وقع على ما يبدو عند إطلاق قذيفة صاروخية على دبابة تحرس القوات العاملة داخل غزة، على بعد 600 متر من السياج الحدودي مع إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، وقع انفجار في مبنيين من طابقين زرعت بداخلهما متفجرات، مما أدى إلى انهيارهما.